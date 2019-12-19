İdlib'den 50 bin mülteci Türkiye'ye geliyor

Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki güvenli bölge konusunda Türkiye'ye destek sağlanmadığını aktardı.

Erdoğan, "Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor." dedi.

"ZATEN 4 MİLYON VAR"

İdlib'den 50 bin mültecinin Türkiye'ye doğru geldiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor. 40 milyar doların üzerinde harcama yaptık. Bakıyorsunuz ki, Arap Ligi bir toplantı yapıyor ve Türkiye ile ilişkilerinizi kesin diyor. Biz kimi aldık. Varil bombalarından kaçıyorlardı Türkiye'ye aldık, almayacak mıydık? Aldık. Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur." dedi.