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İdlib'den göç eden Suriyeliler Türkiye'ye alınmayacak

Esad'ın saldırıları nedeniyle İdlib'den kaçan 50 bin kişilik mülteci grubu, Suriye'de kurulan kamplara yerleştirilecek.

Haber Merkezi | 22.12.2019 - 09:14..
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İdlib'den göç eden Suriyeliler Türkiye'ye alınmayacak

Suriye'deki iç savaş nedeniyle milyonlarca insan yerinden yurdundan oldu. Halkı acımasız bir şekilde bombalayan Esad, İdlib'de yapılan ateşkes çağrılarına rağmen sivilleri hedef almaya devam etti.

50 BİN KİŞİLİK HAREKET

Üzerlerine bomba yapan yaklaşık 50 bin sivil, İdlib'i terk etti ve Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Göç hareketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da doğruladı.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ YOK

Yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, İdlib'den gelen mültecilere kapılarını açmayak. İdlib'den gelen mülteciler, Hatay'ın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerde kurulan kamplara yerleştirilecek.

Akrabası olan mülteciler ise, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine gitmeye başladı.

İdlib'den göç eden Suriyeliler Türkiye'ye alınmayacak

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