İdlib'den kaçanlar sınır kapısında

Rusya savaş uçakları ve Esad güçlerinin bombalı saldırıları sonrası binlerce Suriyeli evlerini ve yerlerini terk ederek Babel Hava Sınır Kapısına dayandı.

ASKERLER TEDBİR ALDI

Diğer yandan, sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışanlar için emniyet güçleri gereken tedbirleri aldı.

İdlib’deki Suriyeliler, sınır kapılarına toplandı VİDEO

ATEŞKES İLAN EDİLDİĞİ AÇIKLANDI

Bu görüntülerden sonra Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma bölgesinde Suriye rejiminin ateşkes ilan ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejimi askeri birliklerinin, yarın itibarıyla tek taraflı olarak Suriye'nin İdlib bölgesinde ateşkes ilan ettiği duyuruldu.

Açıklamada, "Rusya Tarafları Uzlaştırma Merkezi, durumu istikrara kavuşturmak için Suriye ordusunun 31 Ağustos 06.00 itibarıyla, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde tek taraflı olarak ateşkes ilan etmesi konusunda anlaştı." ifadelerine yer verildi.