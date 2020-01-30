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İdlib'den Türkiye'ye göç, artarak devam ediyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "İdlib'den 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti, bu uluslararası bir kriz yaratır" açıklamalarında bulundu.

AA | 30.01.2020 - 19:03..
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İdlib'den Türkiye'ye göç, artarak devam ediyor

Rusya ile Esad birliklerinin aralıksız olarak İdlib'e  saldırısı sonucu, Türkiye sınırına göç devam ediyor...

İdlib'den Türkiye'ye göç, artarak devam ediyor

Türiye'de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle her geçen saatte binlerce sivil  Türkiye sınırı yakınlarına sığındı

Rejim güçleri ve Rus birliklerinin, İdlib'e yönelik saldırıları devam ederken ABD'den, gelinen son duruma ilişkin bir açıklama geldi.

İdlib'den Türkiye'ye göç, artarak devam ediyor

"700 BİN KİŞİ TÜRKİYE SINIRINA HAREKET ETTİ"

Washington yönetiminin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, rejim ve Rus savaş uçaklarının son üç günde İdlib'e 200 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
Jeffrey, "İdlib'den 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti, bu uluslararası kriz yaratır." dedi.

İdlib'den 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti İZLE

İdlib'den Türkiye'ye göç, artarak devam ediyor

İdlib'den Türkiye'ye göç, artarak devam ediyor

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