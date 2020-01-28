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İdlib'den Türkiye'ye göç sürüyor

İdlib'den Türkiye'ye doğru gelen konvoydaki tüp dolu kamyonet, dikkat çekti.

AA | 28.01.2020 - 16:09..
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İdlib'den Türkiye'ye göç sürüyor

Rusya ile Esad birliklerinin aralıksız olarak İdlib'e  saldırısı sonucu, Türkiye sınırına göç devam ediyor...

İdlib'den Türkiye'ye göç sürüyor

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle son 24 saatte 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına sığınırken, Kasım 2019'dan bu yana yerinden edilenlerin sayısı 541 bine ulaştı.

İdlib'den 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti ViDEO

İdlib'den Türkiye'ye göç sürüyor

EVLERİNİ TAŞIYORLAR

Saldırılar nedeniyle çok sayıda İdlibli aile, yanlarına aldıkları eşyalarıyla daha güvenli bölgelere göç etmeye devam ediyor.

İdlib'den Türkiye'ye göç sürüyor

Evinde ne var ne yoksa toplayıp Türkiye'ye doğru yola çıkan Suriyelillerin oluşturduğu konvoyda, bir kamyondaki tüplerin olması dikkatlerden kaçmadı.

İdlib'den Türkiye'ye göç sürüyor

İdlib'den Türkiye'ye göç sürüyor

KILIÇDAROĞLU: İDLİB'DE YAŞAYANLAR TERÖRİST

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de yaşayan insanların çoğunlukla terörist olduğunu söylemişti.

İdlib'den Türkiye'ye göç sürüyor

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