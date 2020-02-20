İdlib'den Türkiye'ye günde 10 bin kişi göç ediyor

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin yoğun saldırıları nedeniyle Ocak 2019'dan bu yana evlerini terk eden sivillerin sayısı 2 milyon 100 bine ulaştı.

Yerel kaynaklar, son 6 günde 150 bin kişinin daha saldırılar nedeniyle evlerini, topraklarını terk ederek Türkiye sınırına yakın yerlere göç ettiğini belirtirken, günde ortalama 10 bin kişinin yer değiştirdiğini kaydetti.

İÇ SAVAŞLA İDLİB'İN NÜFUSU 4 MİLYON OLMUŞTU

İç savaştan önce 1.5 milyon Suriyelinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, rejim güçlerinin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaşmıştı.

ESAD VE RUSYA GECE GÜNDÜZ BOMBALADI

Rejim karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib'in güneyi ve doğusu, son aylarda Esad güçlerinin ve destekçisi Rusya'nın yoğun hava bombardımanına maruz kaldı.

Hava bombardımanının yanı sıra karadan da sürdürülen saldırılarda her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ocak 2019'dan bu yana evlerini terk eden sivillerin sayısı 2 milyon 100 bine ulaştı.

GÜNDE ORTALAMA 10 BİN GÖÇ

Eşyalarını bile alamadan evlerini terk eden sivillerin yoğun trafik oluşturduğu bölgede, günde ortalama 10 bin kişinin yer değiştirerek Türkiye sınırına yakın yerlere göç ettiği, bazılarının ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), PKK/YPG/PYD teröründen arındırdığı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine yerleştiği öğrenildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme Kasabası'nda yer alan çadır kampların nüfusunun ise 700 bini aştığı bildirildi.

İdlib'de günde yaklaşık 10 bin kişi göç ediyor VİDEO