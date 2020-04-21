Şanlıurfa'dan, Ramazan ayı öncesi kent genelinde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince temin edilen ve içerisinde temizlik malzemesi, kıyafet, çocuk maması ve gıda maddeleri bulunan yardım malzemelerini taşıyan 3 tır Suriye'ye uğurlandı.

İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi

"SOFRALARINI BEREKETLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, zor durumda olan İdlib halkının Ramazan ayında da yanlarında olduklarını belirterek, "Ramazan'ın arefesinde özellikle İdlibli kardeşlerimizin gönüllerini hoş etmek, sofralarını bereketlendirmek ve bedenlerini ısıtmak için Şanlıurfa'dan 3 tır yardım gönderiyoruz. Ramazan berekettir, bereket ayında İdlibli kardeşlerimize hayırseverlerin o iyiliklerini ve o güzelliklerini ulaştırmaya devam edeceğiz inşallah. Katkı yapan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.