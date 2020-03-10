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İdlib'e çadır diye DEAŞ'a para topladı

Bursa'da "İdlib'e çadır kampanyası" adı altında DEAŞ terör örgütü üyeleri için para toplayan bir kişiyi gözaltına alındı.

İHA | 10.03.2020 - 18:33..
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Bursa'da, Bursa İl Jandarma ekipleri, sosyal yardımlaşma platformları ve internet üzerinden "İdlib’e çadır kampanyası" adı altında DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan H.K.'yı teknik takibe aldı.

Yıldırım ilçesinde ikamet eden H.K isimli şahsın topladığı paraları özel bir para gönderme sistemi üzerinden Suriye'de bulunan DEAŞ terör örgütü mensuplarına ulaştırdığı belirlendi. Şüpheli H.K. gözaltına alındı.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin ev ve üzerinde yapılan aramada, DEAŞ terör örgütünce kullanılan çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ile Suriye'ye gönderilmek üzere hazırlanan nakit para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İdlib'e çadır diye DEAŞ'a para topladı

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