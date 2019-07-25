İdlib'e hava saldırılarında 12 kişi daha hayatını kaybetti

Suriye'de muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esad rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib ilinin Marratinnuman ilçesi, Kefrenbil ve Keferruma beldesi ile Bavvabiye köyü, Hama'nın kuzey kırsalında Latamine ve Morik ilçesi, Latmin köyü ve Halep'in güney batısında El Etarib ilçesine hava ve kara saldırıları düzenlediğini bildirdi.

RUSYA'NIN SAVAŞ UÇAKLARI DA BOMBALADI

Gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da Marratinnuman, Han Şeyhun ve Latamine ilçelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Han Şeyhun'da 1, Bavvabiye'de 3, Latamin'de ise 1 sivil, hava saldırılarında yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerindeki hava saldırılarında ise Marratinnuman ilçesinde 2, Keferruma beldesinde 3 ve Halep'in güneybatısında El Etarib ilçesinde 2 olmak üzere toplam 7 sivil hayatını kaybetmişti.

BİR GÜNDE 12 SİVİL

Böylece gün boyu devam eden saldırılarda 12 sivil öldü.

Yoğun hava saldırıları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlenen saldırılar sonucu hafta başından bu yana Rusya ve Esed rejiminin hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 79'a yükseldi.