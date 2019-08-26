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İdlib’e hava saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı

Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'e ortak düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

İHA | 26.08.2019 - 12:38..
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Rusya'nın desteğiyle Esad rejimi, İdlib ve çevresindeki ilçelere hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor.

4 ÖLÜ, 5 YARALI

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Beslaka, Mrat Harma ve İhsem köylerini bombaladı. Saldırıda aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İdlib’e hava saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, cesetleri enkaz altından çıkararak yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Rus savaş uçakları, dün İdlib kırsalındaki Tal Manas kasabasına düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

İdlib’e hava saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı

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