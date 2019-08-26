İdlib’e hava saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı

Rusya'nın desteğiyle Esad rejimi, İdlib ve çevresindeki ilçelere hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor.

4 ÖLÜ, 5 YARALI

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Beslaka, Mrat Harma ve İhsem köylerini bombaladı. Saldırıda aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, cesetleri enkaz altından çıkararak yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Rus savaş uçakları, dün İdlib kırsalındaki Tal Manas kasabasına düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.