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İdlib'e saldırı: 12'si çocuk 31 ölü, 104 yaralı

Suriye'nin İdlib kenti, son iki gündür Esad rejimi tarafından hem havadan hem de karadan hedef gözetmeksizin bombalanıyor.

DHA | 26.02.2020 - 16:19..
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Esad rejimi, dün sabah saatlerinde İdlib kent merkezi ve çevresini uçaklarla havadan, füzelerle de karadan vurmaya başladı.

Bugün de devam eden saldırılarda, birçok eve bomba isabet etti.

OKUL VE HASTANELER BOMBALANIYOR

Hedef gözetmeksizin bombalanan yerler arasında okullar ve hastaneler de bulunurken, merkezdeki El Barahim Ortaokulu’nun bahçesine füze isabet etti.

Bu sırada okul bahçesinde bulunan 3 öğretmen ve 1 öğrenci yaşamını yitirdi.

İdlib'e saldırı: 12'si çocuk 31 ölü, 104 yaralı

12'Sİ ÇOCUK 31 ÖLÜ, 104 YARALI

İki günlük saldırılarda 12’si çocuk, 31 kişi hayatını kaybederken, 104 kişi de yaralandı.

İdlib'e saldırı: 12'si çocuk 31 ölü, 104 yaralı

İdlib'e saldırı: 12'si çocuk 31 ölü, 104 yaralı

İdlib'e saldırı: 12'si çocuk 31 ölü, 104 yaralı

İdlib'e saldırı: 12'si çocuk 31 ölü, 104 yaralı

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