İdlib'e saldırı: 12'si çocuk 31 ölü, 104 yaralı

Esad rejimi, dün sabah saatlerinde İdlib kent merkezi ve çevresini uçaklarla havadan, füzelerle de karadan vurmaya başladı.

Bugün de devam eden saldırılarda, birçok eve bomba isabet etti.

OKUL VE HASTANELER BOMBALANIYOR

Hedef gözetmeksizin bombalanan yerler arasında okullar ve hastaneler de bulunurken, merkezdeki El Barahim Ortaokulu’nun bahçesine füze isabet etti.

Bu sırada okul bahçesinde bulunan 3 öğretmen ve 1 öğrenci yaşamını yitirdi.

12'Sİ ÇOCUK 31 ÖLÜ, 104 YARALI

İki günlük saldırılarda 12’si çocuk, 31 kişi hayatını kaybederken, 104 kişi de yaralandı.