İdlib'e saldırılar devam ediyor

Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay'ın karşısındaki İdlib kenti, ülkedeki iç savaşın başlamasının ardından Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolüne girdi.

Lazkiye, Halep ve Hama ile komşu olan 1,5 milyon nüfuslu İdlib, rejim kontrolüne giren bölgelerden tahliye edilenlerin sığınmacıyla 4 milyona ulaştı.

ESAD'IN HEDEFİNDE

Bünyesinde 70 bin civarında silahlı militanı bulunduğu öne sürülen radikal dinci örgüt Heyet Tahriri Şam (HTŞ) kontrolünde olan ve ülkenin her yerinden gelen rejim karşıtlarının toplanması nedeniyle 'Küçük Suriye' olarak adlandırılan İdlib, Esad rejiminin hedefi haline geldi.

Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib’in güneyindeki yerleşim bölgeline düzenlediği hava saldırılarında 9 sivilin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

20 GÜNDE 703 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan havadan ve karadan ateş altında olan İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi'nde son 20 gün içerisinde 170'i çocuk, 144'ü kadın 703 sivil yaşamını yitirdi. İdlib kırsalındaki binlerce sivil ise saldırıların yoğunluğu nedeniyle güvenli bölgelere ulaşamamaktan şikayet ediyor.













