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İdlibli grafiti sanatçısı, Barış Pınarı için çizdi

Suriyeli grafiti sanatçısı, İdlib'de saldırılarda hasar gören bir duvara Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen resim çizdi.

AA | 15.10.2019 - 07:21..
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İdlib'in Binniş ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki grafiti (duvar yazısı) sanatçısı Aziz Esmer, İdlib'de Esad rejiminin saldırılarında yıkılan binaların duvarlarına resim çiziyor.

İdlibli grafiti sanatçısı, Barış Pınarı için çizdi

'BARIŞ PINARI' İÇİN ÇİZDİ

Esmer, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen grafiti çizdi.

Esmer, TSK ve SMO askeri, Özgür Suriye ile Türk bayrakları ve bayrakların alt kısmında akan pınar resmetti.

Grafitide, "Kardeşlik pınarı güçleniyor", "Arap, Kürt, Türkmen, Süryani, Ezidi ve Hristiyanların Barış Pınar'ı" yazılı ifadeler yer aldı.

İdlibli grafiti sanatçısı, Barış Pınarı için çizdi

"BU HAREKAT, PKK'YA KARŞI"

Esmer, "Bu (harekat) halkı yerinden eden, mallarına ve mülklerine el koyan bölücü terör örgütü PKK’yı bertaraf etmek için bir operasyondur." dedi.

Terör örgütünün zulümlerinin haddini aştığını belirten Esmer, "Kürtler bizim kardeşimizdir. Onlar bizim vatan, kimlik ve devrim kardeşimizdir.” diye konuştu.

İdlibli grafiti sanatçısı, Barış Pınarı için çizdi

"BÜTÜN SURİYE 'GÜVENLİ BÖLGE' OLSUN"

Esmer, güvenli bölgenin bütün Suriye’yi kapsamasını istediklerini dile getirdi.

Güvenli bölge ile yerinden edilen sivillerin topraklarına kavuşacağı değerlendirmesinde bulunan Esmer, "Bu bölücü örgüt rejimin ve DEAŞ’ın diğer yüzüdür çünkü nasıl DEAŞ terör örgütü insanları katletmişse, nasıl Esad rejimi insanları yerinden etmişse aynısını bu örgüt yaptı." ifadesini kullandı.

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