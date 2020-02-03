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İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Suriye'nin İdlib şehrinde 4 asker şehit oldu, 1'i ağır 9 asker de yaralandı.

Haber Merkezi | 03.02.2020 - 07:51..
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İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'te 4 asker şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "İdlib’te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1’i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 

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