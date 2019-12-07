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İdlib'de mülteci kampı sular altında kaldı

Sarmada kasabasında bulunan mülteci kampı, şiddetli yağışlar nedeniyle mültecilere zor anlar yaşattı.

İHA | 07.12.2019 - 13:29..
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Suriye’nin İdlib’deki Sarmada kasabasında bulunan mülteci kampı, bugün zor bir süreçten geçti.

Kamp, yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Kampta yaşayanlar, kış mevsiminin gelmesiyle endişeye kapıldıklarını belirtti.

İdlib'de mülteci kampı sular altında kaldı VİDEO

İdlib'de mülteci kampı sular altında kaldı

SEL SULARI KAMPI VURDU

Kampta yaşayan 117 kişi, sel sularının vurduğu kamptan yetkililere seslendi. Mülteciler, insani yardım kuruluşları ve yerel meclislere seslenerek yardım çağrısında bulundu.

Temel ihtiyaçlar, ilaçlar ve ısıtma sistemleri olmadığını belirten mülteciler acil ihtiyaçları olduklarını belirtti.

İdlib'de mülteci kampı sular altında kaldı

YARDIM BEKLİYORLAR

Terör örgütü PKK/YPG’den kaçarak bu kampa sığınan siviller, çadırlarının ve alt yapının yetersiz olması nedeniyle endişeli günler geçiriyor.

Elektik ve içme suyunun olmadığı kampta yaşayan siviller, hem kendileri hem de çocukları için yardım bekliyor.

İdlib'de mülteci kampı sular altında kaldı

"SU SEVİYESİ HIZLI YÜKSELDİ"

Çocuklarıyla evini bırakan bir anne olan Um Mehmet, "Saldırılar yüzünden buraya taşınmak zorunda kaldık, ailemde 2 kişi hava saldırılarında hayatını kaybetti, eşyalarımızı topladık geldik. Soğuk havada uyuyorduk yoğunlaşan yağışlarla sular çadırımızı mahvetti, paramız yok yeni çadır almak için, su seviyesi hızlı bir şekilde yükseldi.” dedi.

İdlib'de mülteci kampı sular altında kaldı

"EN UFAK YARDIM GÖRMEDİK"

Kamplarda çektikleri acıyı vurgulan sivillerden biri ise “Terör örgütü PKK/YPG ve Beşar Esad rejiminin yaptığı hava saldırılarından kaçtık. En ufak eşya getiremedik. Bu kampı kendi kendimiz yaptık, ilk yağışlarla boğulduk bu kampta. Biz 117 kişiyiz. Çadırlarımız artık dayanmıyor, yeni çadırlar almak için paramız da yok ne gaz ne yakıt alabiliyoruz. Temel ihtiyaçlar olamadan yaklaşık 4 ay dan beri burada kalıyoruz hiçbir uluslararası örgütten en ufak bir yardım görmedik." ifadelerini kullandı.

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