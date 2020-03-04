İdlib şehidi: İnşallah şehitlik mertebesine ulaşırım

Türkiye İdlib'den gelen şehit haberleriyle bir kez daha sarsıldı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen iki askerimizden biri olan, Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un Elazığ'ın Baskil ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

İdlib'te şehidi: İnşallah şehitlik mertebesine ulaşırım VİDEO

TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Bekar olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve evinin bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Şehidimizden geriye ise, göreve gitmeden önce amcasıyla yaptığı bir sohbetin görüntüleri kaldı.

"ŞEHİTLİK MERTEBESİ GÜZEL BİR MERTEBE"

Şehit askerimiz amcasına, "Vatan, bayrak, namus, şeref... Ben bu mesleği bunun için seçtim amca. Şehitlik mertebesi güzel bir mertebe inşallah ulaşırım." dediği görüntüler yürekleri dağladı.