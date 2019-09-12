Esad rejimi ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor.

İdlib’de ateşkes ilan edilmiş, ancak saldırılar devam etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz 31 Ağustos’ta İdlib’de tek taraflı ateşkes kararı alındığını açıklamıştı.

ATEŞKESTEN SONRA SALDIRILAR DEVAM ETTİ

Rus savaş uçakları, ateşkes ilanından 13 gün sonra hava saldırılarına devam etti. Rus savaş uçaklarının dün İdlib’de düzenlediği hava saldırılarında, 1 sivil hayatını kaybetti.

İdlib'teki yıkım yakından görüntülendi ViDEO

AĞUSTOS AYINDA 125 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları tarafından ağustos ayının başından itibaren Suriye’nin çeşitli kentlerinde düzenlenen hava saldırılarında, 125 sivil hayatını kaybetti. Suriye Müdahale Koordinatörleri, 4-26 Ağustos tarihlerini kapsayan rapora göre ağustos ayında, çoğu Esad rejimince olmak üzere 25'i çocuk 125 sivilin öldürüldüğünü ve 329 sivilin yaralandığını açıkladı.

SALDIRILARA DAYANAMAYAN HALK GÖÇ EDİYOR

İdlib’ten kaçanlar ise Türkiye’nin güvenli hale getirdiği Afrin ve Azez’e geldi. Yoğun saldırılara dayanamayan bölge halkı, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı ile güvenli hale getirdiği bölgelere göç ediyor.

"SALDIRILAR 24 SAAT DEVAM EDİYOR"

İdlib’in Hasm beldesinde yaşayan Kenana Henadi, 26 Nisan’dan beri hava saldırılarına maruz kaldıklarını söyleyerek, ”Hava saldırılarında sivil yerleşimleri, hastaneler, okullar ve camiler hedef alındı. Saldırılar 24 saat devam ediyor. Hasm beldesinde yaşayan insanlar toprağını ve evini terk ederek başka yerlere göç ettiler.” dedi.