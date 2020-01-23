İdlib'den Türkiye sınırına göç sayısı 450 bine ulaştı

İdlib'i, Rusya ve rejimin saldırıları nedeniyle terk edip Türkiye sınırına doğru ilerleyenlerin sayısı, her geçen gün artıyor.
Esad güçleri Halep'in güneyinde ve batısındaki siviller hedef almaya devam ederken, askeri üslerden değil Halep’teki yerleşim bölgelerinden füze ile saldırıyor.
Rejim güçleri, gerçekleştirdikleri saldırılarda sivil bölgeleri adete bir kalkan olarak kullanıyor.
450 BİN SİVİL GÖÇ ETTİ
Saldırılar nedeniyle son 48 saatte, 36 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etmek zorunda kaldı. Öte yandan son 2.5 ayda, saldırılardan kaçıp Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 450 bine ulaştı.