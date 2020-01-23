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İdlib'den Türkiye sınırına göç sayısı 450 bine ulaştı

Esad rejim güçleri ve Rusya’nın İdlib’e saldırıları nedeniyle, son 48 saatte 36 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti.

AA | 23.01.2020 - 11:25..
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İdlib'den Türkiye sınırına göç sayısı 450 bine ulaştı

İdlib'i, Rusya ve rejimin saldırıları nedeniyle terk edip Türkiye sınırına doğru ilerleyenlerin sayısı, her geçen gün artıyor.

Esad güçleri Halep'in güneyinde ve batısındaki siviller hedef almaya devam ederken, askeri üslerden değil Halep’teki yerleşim bölgelerinden füze ile saldırıyor.

Rejim güçleri, gerçekleştirdikleri saldırılarda sivil bölgeleri adete bir kalkan olarak kullanıyor.

450 BİN SİVİL GÖÇ ETTİ

Saldırılar nedeniyle son 48 saatte, 36 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etmek zorunda kaldı. Öte yandan son 2.5 ayda, saldırılardan kaçıp Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 450 bine ulaştı.

İdlib'den Türkiye sınırına göç sayısı 450 bine ulaştı

İdlib'den Türkiye sınırına göç sayısı 450 bine ulaştı

İdlib'den Türkiye sınırına göç sayısı 450 bine ulaştı

İdlib'den Türkiye sınırına göç sayısı 450 bine ulaştı

İdlib'den Türkiye sınırına göç sayısı 450 bine ulaştı

İdlib'den Türkiye sınırına göç sayısı 450 bine ulaştı

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