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İdlib'den Türkiye sınırına göç

İdlib'i terk eden Suriyelilerin, Türkiye sınırına yakın noktadaki güvenli alanlara göçleri sürüyor.

İHA | 05.09.2019 - 11:30..
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İdlib'den Türkiye sınırına göç

2018 yılında gerçekleşen saldırıların ardından Türk Kızılayı'nın da desteğiyle tekrar toparlanmaya çalışan İdlib, 1 yıl sonra yine yerle bir oldu.

Esad rejimi ve Rusya tarafından geçen hafta bombalı saldırılara maruz kalan İdlibliler, kentte ateşkes ilan edilmesine rağmen evlerini terk ederek, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan güvenli noktalara göçüyor.

HER GÜN 300 AİLE ARALARINA EKLENİYOR

Kendileri temin ettikleri çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan İdlibli ailelere, günde 200 ile 300 arası yeni aile ekleniyor.

İdlib'den Türkiye sınırına göç

"ARAMIZDA TÜRKİYE'YE GİDER KURTULURZ DİYENLER VAR"

Türkiye sınırının yakınlarında bulunan güvenli bölgelere çadır kuran savaş mağduru İdlibli bir kişi, Türkiye’ye geçme umudu ile göçe kalkışanların olduğunu söyledi. Tek temennilerinin yardımcı olan insanların olması olduğunu ifade eden savaş mağduru şahıs, “2-3 gün önce meydana gelen uçak bombardımanından dolayı çıktık, geldik. Kimisi arabası kimisi motosikleti ile gelirken, çoğu da yayan çıktı geldi. Bizden kimse yaralı yok ama bizimle beraber gelen tanıdıklarımızdan yaralılar var. Tek temennimiz bize yardımcı olan insanlar olmasıdır. Kimimiz Türkiye’ye gitmeyi düşünüyor, çoğumuzun içinde Türkiye’ye gider kurtuluruz diyenler ve bu hesabı yapanlar var, kapılar açılır gideriz düşüncesinde olan insanlar var.” dedi.

İdlibliler Türkiye sınırına göçüyor VİDEO

İdlib'den Türkiye sınırına göç

İdlib'den Türkiye sınırına göç

İdlib'den Türkiye sınırına göç

İdlib'den Türkiye sınırına göç

İdlib'den Türkiye sınırına göç

İdlib'den Türkiye sınırına göç

İdlib'den Türkiye sınırına göç

İdlib'den Türkiye sınırına göç

İdlib'den Türkiye sınırına göç

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