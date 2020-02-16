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İdllib'den kaçanların sayısı 1 milyonu aştı

Rejimin yoğun saldırıları nedeniyle 1 Aralık 2019’dan bu yana 1 milyon 200 bin kişi İdlib'deki evlerini terk etti.

DHA | 16.02.2020 - 10:51..
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İç savaştan önce 1,5 milyon Suriyelinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, rejim güçlerinin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaştı.

MUHALİFLERİN SON KALESİ

Rejim karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib’in güneyi ve doğusu, son aylarda Esad güçlerinin yoğun bombardımanına maruz kaldı.

1 MİLYON 200 BİN KİŞİ DAHA EVİNDEN OLDU

Saldırılarda her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre 1 Aralık 2019’dan bu yana evini terk edenlerin sayısı 1 milyon 200 bine ulaştı.

Evlerini terk edenlerin 658 bininin Türkiye sınırı yakınlarına göç ettiği bildirildi.

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana sivillerin akın ettiği, sınırın sıfır noktasındaki Atme kasabasındaki çadır kentlerin nüfusu ise 500 bine ulaştı.

İdllib'den kaçanların sayısı 1 milyonu aştı

İdllib'den kaçanların sayısı 1 milyonu aştı

İdllib'den kaçanların sayısı 1 milyonu aştı

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