taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4627
Euro
6.16785
Altın
1200.879
Borsa
92319.47
Gram Altın
211.623

İDO iç hatlarını kapatıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren iç hat seferlerini durduracak.

Haber Merkezi | 14.11.2018 - 10:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber

ggıgıgıgyıg

2011 yılında yapılan özelleştirme ihalesi ile 861 milyon dolarlık bedelle Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak girişim grubu tarafından alınan İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. ( İDO) iç hat seferlerini 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren durduruyor.

1 ARALIK SON GÜN

Şirket kaynaklarından alınan bilgilere göre İDO’nun Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar’dan oluşan iç hat seferleri 1 Aralık tarihinden itibaren artık yapılmayacak.

GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK

Alınan bilgilere göre son dönemde döviz kurundaki yükselişe karşın, iç hatlardaki fiyat artış taleplerinin uygun görülmemesi, Osmangazi Köprüsü geçiş fiyatlarının düşürülmesinin İDO tarafından öngörülememesi nedeniyle tasarruf tedbirleri kapsamında şirket tarafından zarar eden tüm hatların geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

DIŞ HATLARA ODAKLANACAK

İDO’nun geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında İskoçya merkezli yabancı ortak Souter’in talebi doğrultusunda alınan karar ile şirket, iç hat seferlerini durdurup daha çok dış hatlara odaklanacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ayet okuyan HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

Ayet okuyan HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

113
Kadir Mısıroğlu Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi

Kadir Mısıroğlu Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi

196
Türk Tabipler Birliği'nin hedefi şehir hastaneleri

Türk Tabipler Birliği'nin hedefi şehir hastaneleri

185
Oynamak istemeyen karısını pompalı tüfekle öldürdü

Oynamak istemeyen karısını pompalı tüfekle öldürdü

123
Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

61
Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

30
İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya'da barış yoksa hayat durur

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya'da barış yoksa hayat durur

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM