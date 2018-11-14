İDO iç hatlarını kapatıyor

2011 yılında yapılan özelleştirme ihalesi ile 861 milyon dolarlık bedelle Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak girişim grubu tarafından alınan İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. ( İDO) iç hat seferlerini 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren durduruyor.

1 ARALIK SON GÜN

Şirket kaynaklarından alınan bilgilere göre İDO’nun Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar’dan oluşan iç hat seferleri 1 Aralık tarihinden itibaren artık yapılmayacak.

GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK

Alınan bilgilere göre son dönemde döviz kurundaki yükselişe karşın, iç hatlardaki fiyat artış taleplerinin uygun görülmemesi, Osmangazi Köprüsü geçiş fiyatlarının düşürülmesinin İDO tarafından öngörülememesi nedeniyle tasarruf tedbirleri kapsamında şirket tarafından zarar eden tüm hatların geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

DIŞ HATLARA ODAKLANACAK

İDO’nun geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında İskoçya merkezli yabancı ortak Souter’in talebi doğrultusunda alınan karar ile şirket, iç hat seferlerini durdurup daha çok dış hatlara odaklanacak.