İDO ve BUDO bazı seferler iptal edildi

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Kadıköy'de polise silahlı saldırı

İstanbul Kadıköy'de hırsızlık yapmak için bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen 4 şüpheliden 3'ünü polis yakalarken, şüphelilerden biri silahla polisi bacağından vurarak kaçtı.