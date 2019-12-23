İDO VE BUDO'da seferler iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden haftasonu için yapılan uyarıların ardından İstanbul’da lodos etkisini göstermeye devam ediyor.

KAYIKLAR BATTI

Lodos nedeniyle Silivri sahil şeridinde zaman zaman dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi.

Dalgalar nedeniyle Silivri dalgakıran mevkiinde bulunan bazı kayıkların battığı görüldü.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, yarın yapılacak olan birçok seferinin iptal edildiğini duyurdu.

İDO’nun iptal edilen seferler ise şöyle:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı saat 07:45 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa saat 07:50 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy saat 08:30 seferi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) saat 07:00 seferi

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) saat 09:30 seferi

Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) saat 10:00 seferi,

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) saat 10:00 seferi

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) saat 13:00 seferi

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) saat 13:00 seferi