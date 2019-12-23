İDO VE BUDO'da seferler iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden haftasonu için yapılan uyarıların ardından İstanbul’da lodos etkisini göstermeye devam ediyor.
KAYIKLAR BATTI
Lodos nedeniyle Silivri sahil şeridinde zaman zaman dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi.
Dalgalar nedeniyle Silivri dalgakıran mevkiinde bulunan bazı kayıkların battığı görüldü.
SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, yarın yapılacak olan birçok seferinin iptal edildiğini duyurdu.
İDO’nun iptal edilen seferler ise şöyle:
Bandırma-Yenikapı-Bostancı saat 07:45 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa saat 07:50 seferi
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy saat 08:30 seferi
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) saat 07:00 seferi
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) saat 09:30 seferi
Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) saat 10:00 seferi,
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) saat 10:00 seferi
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) saat 13:00 seferi
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) saat 13:00 seferi