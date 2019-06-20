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İDO'dan tepki çeken sefer iptali

Avşa, Marmara Adası, Bandırma gibi tatil beldelerine ulaşımın en kolay yolu olan İDO'nun seçim öncesi seferleri iptal etmesi şaşırttı.

Detay Haber | 20.06.2019 - 16:45..
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İDO'dan tepki çeken sefer iptali

Milyonlarca İstanbullu 23 Haziran'da yapılacak seçimler nedeniyle ya tatil planını erteledi ya da tatiline ara verip İstanbul'a gelecek.

Ancak Avşa, Bandırma, Marmara Adası, Bursa gibi yerlerde tatilini yapanlar veya iş için buralarda olanlar seçimlerde İstanbul'da olamayabilir.

İDO SEFERLERİ İPTAL ETTİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün yaptığı açıklamada 23 Haziran ve öncesinde İstanbul'a gelen ve/veya İstanbul giden onlarca seferini "tarife değişikliği" nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.

TEPKİ VAR

Özellikle sosyal medyada tepki çeken bu iptallere İDO bir açıklama yapmadı.

İDO'NUN DUYURU SAYFASINDA YER ALAN İPTAL EDİLEN SEFERLER

İDO'dan tepki çeken sefer iptali

İDO'dan tepki çeken sefer iptali

İDO'dan tepki çeken sefer iptali

İDO'dan tepki çeken sefer iptali

İDO'dan tepki çeken sefer iptali

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