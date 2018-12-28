taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2673
Euro
6.047
Altın
1279
Borsa
91200.22
Gram Altın
216.801

İdrarında uyuşturucu bulunan sürücüye 5 bin lira ceza

Aydın Efeler'de yol uygulamasında durdurulan otomobilin sürücüne idrar testi yapıldı. Uyuşturucu tespit edilen sürücüye 5 bin 167 lira ceza kesildi, ehliyetine 5 yıllığına el konuldu.

AA | 28.12.2018 - 12:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serçeköy Mahallesi'ndeki yol uygulamasında şüpheli bir otomobili durdurdu.

EHLİYETİNE 5 YIL EL KONULDU

Otomobilde yapılan aramada, 22 gram kubar esrar ele geçirildi. Hastaneye götürülen sürücü H.A.K.'nin, idrar testinde uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücüye, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 5 bin 167 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG, Münbiç'ten çekileceğini açıkladı

YPG, Münbiç'ten çekileceğini açıkladı

160
Diyanet, merak edilen soruyu cevapladı: Piyango haram mı

Diyanet, merak edilen soruyu cevapladı: Piyango haram mı

224
CHP, Suriyeli trans kadınlara yardım ediyor

CHP, Suriyeli trans kadınlara yardım ediyor

107
Galatasaray Kulübü: Ozan Kabak'la anlaşamadık

Galatasaray Kulübü: Ozan Kabak'la anlaşamadık

52
Colorado'da çıkan rainbow taşı, Erzurum'da da bulundu

Colorado'da çıkan rainbow taşı, Erzurum'da da bulundu

30
Polislerin emekli ikramiyesine POLSAN takviyesi

Polislerin emekli ikramiyesine POLSAN takviyesi

196
28 Aralık Cuma günü kar tatili olan iller

28 Aralık Cuma günü kar tatili olan iller

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir