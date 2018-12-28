İdrarında uyuşturucu bulunan sürücüye 5 bin lira ceza

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serçeköy Mahallesi'ndeki yol uygulamasında şüpheli bir otomobili durdurdu.
EHLİYETİNE 5 YIL EL KONULDU
Otomobilde yapılan aramada, 22 gram kubar esrar ele geçirildi. Hastaneye götürülen sürücü H.A.K.'nin, idrar testinde uyuşturucu kullandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan sürücüye, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 5 bin 167 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.