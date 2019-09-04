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İETT Genel Müdürü istifasını duyurdu

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, görevinden istifa etti.

Haber Merkezi | 04.09.2019 - 09:57..
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CHP, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış hakkında daha önce "görevi kötüye kullanma" iddasıyla suç duyurusunda bulunmuş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Bağış'ı makamında tutmuştu.

Ahmet Bağış, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"BUGÜN İTİBARIYLA AYRILIYORUM"

Bağış yaptığı açıklamada, "Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden, bugün itibarıyla verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum." dedi.

İETT Genel Müdürü istifasını duyurdu

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