Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da tedbir amaçlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT seferler sayılarını düşürdü.

Sefer sayısı düşünce duraklarda yoğunluk yaşandı.

İETT seferleri azalttı İstanbullu yolda kaldı VİDEO

DURAKLARDA SAATLERCE BEKLEDİLER

Sabah işine gitmek, akşam evine dönmek için duraklara gelen vatandaşlar, saatlerce otobüs beklemeye başladı.

OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİLER

Kadıköy-Yenidoğan hattında bir durakta bekleyen vatandaşlar durma tepki göstedi.

Saatlerce araç bekleyen vatandaşlar, kendilerini almayan otobüsün önünu kesti.

Sefer sayılarının azaltılmasından şikayetçi olan vatandaşlar, şoföre neden otobüs çıkarılmadığını sordu.

"EVİMİZE GİDEMİYORUZ"

Vatandaşlar “Evimize gidemiyoruz” diye isyan etti. O anlar ise orada bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.