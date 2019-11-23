İETT şoförleri psikolog gözetimi altında

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen metrobüs kazaları sonrası bir dizi önlemler alınmıştı. Alınan önlemler arasında İETT'de görevli psikologlar, şoförlere destek için çalışmalara başladı.

PSİKOLOGLAR YOLCULUĞA KATILDI

Kurum psikologları Edirnekapı ve İkitelli Garajı'nda şoförlerle bir araya geldi.

Edirnekapı'da şoförlerle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen psikologlar, daha sonra metrobüse binerek sürücülerle birlikte yolculuk yaptı.

STRES NOKTALARI BELİRLENDİ

Şoför kabininin yanında durarak çalışma koşullarını inceleyen psikologlar, metrobüs hattındaki stres noktalarını belirledi.

"SOFÖRLERLE YOĞUN TEMAS HALİNDEYİZ"

Şoförlerle bir araya gelen Psikolog Ebrar Yenice Kanık "Şoförlerin stresle sağlıklı yollarla baş edebilmesinin hem toplu ulaşımın kalitesini hem de yol ve yolcu güvenliğini artıracağına inanıyoruz. Bu amaçla İETT bünyesinde kurulan Ruh Sağlığı Merkezinin psikologları olarak şoförlerle yoğun temas halindeyiz.