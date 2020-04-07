IFAB nedir

IFAB, futbolun oynanması için hazırlanan kurallardır.
Bu kurallar, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (kısaca IFAB) tarafından yapıldı.
Sporun en büyük yönetim kurumu Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (kısaca FIFA) tarafından yayınlandı.
17 ANA KURALDAN OLUŞUR
İşte o 17 kural şu şekilde:
1. kural: Oyun alanı
2. kural: Üst
3. kural: Oyuncuların sayısı
4. kural: Oyuncuların giysi ve gereçleri
5. kural: Hakem
6. kural: Yardımcı hakemler
7. kural: Maçın süresi
8. kural: Oyunun başlaması ve tekrar başlaması
9. kural: Topun oyunda ve oyun dışı olması
10. kural: Gol yapma yöntemi
11. kural: Ofsayt
12. kural: Fauller ve fena hareketler
13. kural: Serbest vuruşlar ( direkt ve endirekt )
14. kural: Penaltı vuruşu
15. kural: Taç atışı
16. kural: Kale vuruşu
17. kural: Köşe vuruşu
Mevcut üyeler Mevcut IFAB üyeleri şunlardır:
Alex Horne (İngiltere Futbol Federasyonu)
Patrick Nelson (Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu)
Stewart Regan (İskoçya Futbol Federasyonu)
Jonathan Ford (Galler Futbol Federasyonu)