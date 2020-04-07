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IFAB nedir

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (kısaca IFAB), futbol oyun kurallarını belirleyen kuruma verilen isimdir.

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IFAB nedir

IFAB, futbolun oynanması için hazırlanan kurallardır.

Bu kurallar, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (kısaca IFAB) tarafından yapıldı.

Sporun en büyük yönetim kurumu Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (kısaca FIFA) tarafından yayınlandı.

IFAB nedir

17 ANA KURALDAN OLUŞUR

İşte o 17 kural şu şekilde:

1. kural: Oyun alanı

2. kural: Üst

3. kural: Oyuncuların sayısı

4. kural: Oyuncuların giysi ve gereçleri

5. kural: Hakem

6. kural: Yardımcı hakemler

7. kural: Maçın süresi

8. kural: Oyunun başlaması ve tekrar başlaması

9. kural: Topun oyunda ve oyun dışı olması

10. kural: Gol yapma yöntemi

11. kural: Ofsayt

12. kural: Fauller ve fena hareketler

13. kural: Serbest vuruşlar ( direkt ve endirekt )

14. kural: Penaltı vuruşu

15. kural: Taç atışı

16. kural: Kale vuruşu

17. kural: Köşe vuruşu

Mevcut üyeler Mevcut IFAB üyeleri şunlardır:

Alex Horne (İngiltere Futbol Federasyonu)

Patrick Nelson (Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu)

Stewart Regan (İskoçya Futbol Federasyonu)

Jonathan Ford (Galler Futbol Federasyonu)

 

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