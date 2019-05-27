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İftar programına çağrılmayan Ceceli kapıda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de düzenlediği iftar programına davet edilmediği halde giden Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, kapıdan geri çevrildi.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 17:52..
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İftar programına çağrılmayan Ceceli kapıda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe’de düzenlediği iftar yemeği programına, pek çok ünlü isim katıldı.

Katılan ünlü isimler arasında bu kez Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, yer almıyordu. Buna rağmen davete katılmak için Dolmabahçe'ye giden Ceceli ve eşi, içeriye alınmadı.

İftar programına çağrılmayan Ceceli kapıda kaldı VİDEO

"29 EKİM RESEPSİYONUNA DA DAVET EDİLMEDİ"

TV100'de yayınlanan 'Duymadık Demeyin' isimli programda konuşan Cengiz Semercioğlu, “Gerçekten davet edilmedilerse ister Mustafa Ceceli ol, ister Mehmet Ceceli ol hiç farketmez. O kapıdan girebilmen mümkün değil. 29 Ekim 2017 yılındaki Cumhuriyet resepsiyonuna davet edilmediklerini biliyoruz. Geçen yıl 2017 yaşanan boşanma ve yeni ilişkiye başlama meselesinden ve daha sonra ortaya çıkan gizli kamera kayıtlarından dolayı aile yapısı ve yaşanan bütün bu olaylar, Mustafa Ceceli’nin davet edilmemesi için gerekçe gösteriliyor.” yorumunda bulundu.

"ÇOK BÜYÜK BİR SKANDALDI"

Seren Serengil ise, “Aileye çok önem veriliyor. Sonuçta karısını aldatarak boşandı. Evliliği devam ederken Selin İmer ile tanıştı ve sonrasında karısından boşandı. Oklar üzerine çevrilince karısı ile ilgili uygunsuz görüntüleri internete verdiği söylendi. Dolayısıyla bu çok büyük bir skandaldı. Çok büyük bir çirkinlikti. Neticede çocuğunun annesiydi, ne olursa olsun… Bu tip şeyler affedilmiyor. O resepsiyona çağırılmadığı halde nasıl gitti ben onu anlayamadım. Kapıda ismin yazılmadığı zaman risk var, içeri giremeyeceğini bilmen lazım.” yorumunda bulundu

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