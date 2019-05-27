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İftar saatinde silahlı saldırı: 4 yaralı

Kağıthane'de, internet kafe önünde oturanlara kurşun yağdırarak 4 kişiyi yaralayan saldırgan, kendisini bekleyen otomobile binip kayıplara karıştı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA | 27.05.2019 - 08:39..
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İstanbul Kağıthane'de bulunan internet kafenin önüne gelen bir kişi, belinde bulunan tabancayı çıkararak iş yerinin önünde oturanlara ateş etmeye başladı.

4 KİŞİ YARALANDI

Saldırının ardından kendisini bekleyen beyaz bir otomobile binen saldırgan, olay yerinden kaçtı. Olay yerinde yaklaşık 13 adet mermi kovanı bulunurken, saldırıda 4 kişi yaralandı.

İftar saatinde silahlı saldırı: 4 yaralı

ÇOK SAYIDA POLİS ARACI SEVK EDİLDİ

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 4 kişi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İftar saatinde silahlı saldırı: 4 yaralı

BEYAZ OTOMOBİL ARANIYOR

Kafenin bulunduğu bölgede yapılan incelemelerin ardından polis, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi ve ona yardım ederek olay yerinden kaçmasını sağlayan beyaz otomobili yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

İftar saatinde silahlı saldırı: 4 yaralı

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