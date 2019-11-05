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İGA borç için yapılandırma istedi

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA borç yapılandırmasına gitti.

REUTERS | 05.11.2019 - 20:35..
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İGA borç için yapılandırma istedi

İstanbul’un üçüncü ve en büyük havalimanının ihalesi 2013 yılında yapılmıştı.

Limak-Cengiz-Mapa-Kolin-Kalyon OGG (İGA) ortaklığı ihaleyi 22 milyar 152 milyon euro KDV ile aldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olan İstanbul Havalimanı’nın yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon euro olarak açıklandı. Vergiler hariç havalimanı inşaatından devlete 32.4 milyar euro ödenecek. 4 etaptan oluşan havalimanının ilk etabı bu yıl açıldı.

İGA borç için yapılandırma istedi

YAPILANDIRMAYA GİTTİLER

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA borçlarının en fazla 5 milyar euroluk kısmını (32 milyar TL) yapılandırma kararı aldı.

Geçen yıl yaşanan kur krizinden en fazla etkilenen şirketlerden olan İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA borcunun en fazla 5 milyar euroluk kısmını yapılandıracak.

MALİYETİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR

IGA’nın yatırım için aldığı kredilerin yeniden finanse edilmesi için Doğuş Holding ve Fiba Holding'in Londra'da ortak kurdukları  Dome Group’un yetkilendirildiği belirtildi.

IGA, bu adım ile nisan ayında tam kapasite ile faaliyete geçen havaalanı projesinin finansman maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

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