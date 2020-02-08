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İGA'dan Ali Kıdık hakkında suç duyurusu

İGA'nın avukatları, Ali Kıdık hakkında sosyal medyadan hakaret içerikli açıklamalar yaptığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

DHA | 08.02.2020 - 15:35..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen suç duyurusu dilekçesinde, Ali Kıdık'ın sosyal medya hesabı üzerinden yöneticiler hakkında iftiralarda bulunduğu belirtilirken, "Hakaret" ve "İftira" suçundan cezalandırılması istendi.

Suç duyurusunun ardından Çağlayan meydanında basın açıklaması yapan Avukat Ali Taşar, "Bugün İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın ve onun değerli yöneticilerimim vekili sıfatıyla buradayız. Dün sosyal medyada müvekkillerim hakkında ortaya atılan, son derece sorumsuz, asgari mantık kurallarına, insani değerlere aykırı, son derece çirkin, seviyesiz ima ve iftiralar içeren bir iddia ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye geldik" ifadelerini kullandı.

"BELGE VARSA SAVCILARA TESLİM ET"

Taşar, "Töhmet altında bırakılmaya çalışılan müvekkillerim, başta İGA CEO'su sayın Kadri Samsunlu olmak üzere, İGA'nın üst düzey 21 yöneticisinin vekili sıfatıyla, tüm müvekkillerimin kişilik haklarına açık tecavüz niteliğindeki bu iftira sebebiyle suç duyurusundan bulunduk. Bu şahsın yapması gereken, sosyal medyada manipülasyon yapmak değil, iddialarıyla ilgili elinde her ne bilgi ve belge var ise, Cumhuriyet savcılarına ve adalete teslim etmektir. Aksi durumda, hem hukuki anlamda hem de kamuoyu vicdanında mahkum olacağına inancımız tamdır. Dolayısıyla kazanın üzerinden henüz 24 saat bile geçmemişken kazanın şekli ve sebepleri hakkında henüz bir ön rapor ve değerlendirme bile ortaya çıkmamışken, üstelik ne İstanbul Havalimanı kazanın mahalli, ne de İGA kazanın herhangi bir şekilde tarafı iken, müvekkillerimle kaza arasında bir bağ kurmaya çalışmasının ne anlama geldiğinin takdirini kamuoyuna bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

İGA'dan Ali Kıdık hakkında suç duyurusu

BÜFEKONDU ALİ

Aynı zamanda İyi Parti İBB Meclis Üyesi olan Ali Kıdık'ın adı İstanbul'da kaçak büfelere karıştı. Twitter'da #büfekonduAliKıdık etiketi TT listesine girdi.

İGA'dan Ali Kıdık hakkında suç duyurusu

GÜNGÖREN BÜFENİN KALDIRILMASINI İSTEDİ, İBB ZABITALARI DİKTİ

Geçtiğimiz günlerde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına büfe kurdu.

Güngören Belediyesi zabıta ekipleri büfenin kaldırılmasını istedi.

İBB buna karşı çıktı ve büfenin başına zabıta ekiplerini dikti.

İGA'dan Ali Kıdık hakkında suç duyurusu

24 SAAT NÖBET

İBB zabıtası, Güngören Belediyesi kaçak büfeyi kaldırmasın diye 24 saat kesintisiz nöbet tutmaya başladı.

AK Parti İBB Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, söz konusu büfenin Ali Kıdık'a ait oldığunu yazdı.

İGA'dan Ali Kıdık hakkında suç duyurusu

 

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