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İGDAŞ'tan doğalgaz abonelerine taksitle ödeme kolaylığı

İstanbul'un gaz dağıtım şirketi İGDAŞ, kış aylarındaki yüksek meblağlı doğalgaz faturalarına karşılık taksitle ödeme kolaylığını hizmete sundu.

Haber Merkezi | 21.01.2020 - 15:07..
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İGDAŞ'tan doğalgaz abonelerine taksitle ödeme kolaylığı

Sobalı evlerden sonra hayatımıza giren ve günlük yaşamı oldukça kolaylaştıran doğalgaz, faturalarla kullanıcıları düşündürüyor.

Öyle ki; kışın arkadaş sohbetlerinde konuşulan konulardan biri de evlerin büyüklüğüne göre bin lirayı bulan doğalgaz faturaları.

Hal böyle olunca İBB'nin şirketlerinden İGDAŞ, her kış olduğu gibi bu yıl da taksitle fatura ödeme imkanını devreye soktu.

MAYIS SONUNA KADAR DEVAM

Konuyla ilgili İGDAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "31 Mayıs 2020 tarihine kadar (QNB Finansbank 31 Mart 2020) devam edecek olan kampanyada Akbank, İş Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası 100 TL üzeri olan faturalara vade farksız kredi kartına 3 taksit uyguluyor. Kuveyt Türk Katılım Bankası 100 TL- 2.000 TL arası, Vakıfbank 100 TL- 20.000 TL arası faturaları 3 taksite bölüyor.

Alternatif Bank, Denizbank, Garanti Bankası, Şekerbank, TEB bir alt sınır olmaksızın tüm faturalara, QNB Finansbank ise 3.000 TL’ye kadar olan faturalara vade farksız kredi kartına 2 taksit uyguluyor.

Halkbank 100 TL- 50.000 TL arası faturalara 4 taksit uyguluyor. Halkbank kredi kartıyla sadece İGDAŞ veznelerinden yapılan ödemeler kampanya dahilinde taksitlendirilirken, diğer banka kredi kartlarıyla hem İGDAŞ vezneleri, hem de internetsubesi.igdas.com.tr adresi üzerinden online olarak yapılan ödemeler taksitlendirilebiliyor."

İGDAŞ'tan doğalgaz abonelerine taksitle ödeme kolaylığı

"ISINMA GİDERLERİNİ KOLAYCA ÖDEMELERİ İÇİN..."

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, kampanyayla ilgili şunları söyledi; "İstanbul genelinde çevre dostu ve ekonomik bir yakıt olan doğalgazı tüm abonelerimize, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırıyoruz. Diğer fosil yakıtlara göre çok daha temiz ve çevreci olan doğalgaz, İstanbul’un temiz havasına sağladığı katkının yanı sıra, kullanım kolaylığıyla da yaşantımıza konfor sağlıyor. Havaların soğumasıyla birlikte, doğalgaz tüketimleri de artmaya başladı. Biz de abonelerimizin artan ısınma giderlerini kolayca ödemelerini sağlamak amacıyla taksit kampanyası başlattık. Bankalarla görüşmeler yaparak kampanyamıza katılımlarını sağladık. Amacımız, abonelerimizin hayatını kolaylaştırmak."

KAMPANYAYA KATILAN BANKALAR VE TAKSİT SEÇENEKLERİ

İGDAŞ'tan doğalgaz abonelerine taksitle ödeme kolaylığı

ESCOBAR KIZI İÇİN 2 MİLYON DOLAR YAKTI

Dünyanın en ünlü uyuşturucu kaçakçısı olan Pablo Escobar, firar ettiği gece kızı donma tehlikesi atlatınca 2 milyon dolar değerindeki parayı şöminede yaktı.

Bu olay, Escobar'ın anlatıldığı Narcos dizisinde de işlendi.

İGDAŞ'tan doğalgaz abonelerine taksitle ödeme kolaylığı

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