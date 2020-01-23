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Iğdır'da 11 milyon lira değerinde gözlük ele geçirildi

Durdurulan 2 tırda, eşyalar arasına gizlenmiş çeşitli markalarda 183 bin 300 güneş gözlüğü ele geçirildi. Gözlüklerin gümrüklenmiş değerinin 11 milyon 128 bin 326 bin TL olduğu belirtildi.

DHA | 23.01.2020 - 13:31..
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Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipler, 17 Ocak'ta şüphe üzerine 2 tırı durdurdu.

YASA DIŞI YOLLARLA GETİRİLDİ

Tırlarda yapılan aramada, eşyaların arasına yerleştirilmiş vaziyette, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen 371 koli içerisinde çeşitli markalarda 183 bin 300 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Iğdır'da 11 milyon lira değerinde gözlük ele geçirildi

11 MİLYONLUK GÖZLÜK

Gözlüklerin gümrüklenmiş değerinin 11 milyon 128 bin 326 TL olduğu belirtildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Iğdır'da 11 milyon lira değerinde gözlük ele geçirildi

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