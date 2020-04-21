taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9662
Euro
7.5537
Altın
1692.66
Borsa
98007.25
Gram Altın
379.519
Bitcoin
47789.51

Iğdır'da 85 yaşındaki KOAH hastası koronayı yendi

Koronavirüs tedavisi gören 85 yaşındaki KOAH hastası kadın, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Iğdır'da 85 yaşındaki KOAH hastası koronayı yendi

Iğdır'da bir süre önce hastalanan ve koronavirüs belirtileri olan Seriye Sürgün(85)., Devlet Hastanesine başvurdu.

Yapılan koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması üzerine Sürgün, hastanede tedavi altına alındı.

YAŞLI KADIN KORONAVİRÜSÜ YENDİ

KOAH hastası Seriye Sürgün, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Hastanede görevli doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde uğurlanan Sürgün'e, başhekim Raşit İlhan çiçek verip, sağlıklı kalması için tavsiyelerde bulundu.

Iğdır'da 85 yaşındaki KOAH hastası koronayı yendi ViDEO

"TATLI YEMEYE BEKLİYORUZ"

Seriye Sürgün ile sohbet eden Başhekim İlhan, Vali Enver Ünlü ve İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün'ün "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin, Allah sağlık versin. Iğdır Devlet Hastanesi olarak sizi sağlıcakla taburcu ediyoruz ve sonra da tatlı yemeye bekliyoruz. Sağlığınıza kavuşmanıza çok sevindik." dedi.

"DOKTOR OLMASA BİZ OLMAYIZ"

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Seriye Sürgün de asıl alkışlanması gerekenlerin doktorlar olduğunu belirtti.

Sürgün, "Sizi Allah başımızdan eksik etmesin, Allah güzel günler, uzun ömürler versin. Türkiye'mize güzellikler diliyorum. Doktorlardan çok memnunum, Allah doktorumuzu var etsin. Yüz bin defa teşekkür ederim, doktor olmasa biz olamayız. Çok güzel ilgilendiler, hepsine teşekkür ederim. Sağlık selamet diliyorum. Allah doktorlarımızı daha güzele, daha yükseğe çıkarsın. Allah daha güzel akıl versin, umut versin, güzellikler versin." dedi.

Iğdır'da 85 yaşındaki KOAH hastası koronayı yendi

İlginizi Çekebilir
Gıda sektöründe Ramazan için hazırlıklar tamamlandı
Bakan Pakdemirli Ramazan'daki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yapıldığını belirterek "Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın" dedi
Tüm illerde maske sorunu hafta sonuna doğru çözülecek
Eczacılar Birliği Başkanı, "Bu hafta sonuna doğru tüm illerde maske sorunu kalmayacak" dedi.
Adana'da silahla yaralama şüphelisi 4 kişi yakalandı
Alacak verecek meselesi yüzünden bir kişiyi silahla yaralayan 4 kişi yakalanarak, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Mardin'de bir menfezde PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu
Polis ekipleri tarafından menfezde yapılan aramada, terör örgütü PKK'ya ait valiz içerisine gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
244
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
51
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
112
Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin
Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin
59
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
192
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
98
Kılıçdaroğlu, Meclis'e 23 Nisan çağrısı yaptı
Kılıçdaroğlu, Meclis'e 23 Nisan çağrısı yaptı
656
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir