Iğdır'da bir süre önce hastalanan ve koronavirüs belirtileri olan Seriye Sürgün(85)., Devlet Hastanesine başvurdu.

Yapılan koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması üzerine Sürgün, hastanede tedavi altına alındı.

YAŞLI KADIN KORONAVİRÜSÜ YENDİ

KOAH hastası Seriye Sürgün, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Hastanede görevli doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde uğurlanan Sürgün'e, başhekim Raşit İlhan çiçek verip, sağlıklı kalması için tavsiyelerde bulundu.

Iğdır'da 85 yaşındaki KOAH hastası koronayı yendi ViDEO

"TATLI YEMEYE BEKLİYORUZ"

Seriye Sürgün ile sohbet eden Başhekim İlhan, Vali Enver Ünlü ve İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün'ün "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin, Allah sağlık versin. Iğdır Devlet Hastanesi olarak sizi sağlıcakla taburcu ediyoruz ve sonra da tatlı yemeye bekliyoruz. Sağlığınıza kavuşmanıza çok sevindik." dedi.

"DOKTOR OLMASA BİZ OLMAYIZ"

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Seriye Sürgün de asıl alkışlanması gerekenlerin doktorlar olduğunu belirtti.

Sürgün, "Sizi Allah başımızdan eksik etmesin, Allah güzel günler, uzun ömürler versin. Türkiye'mize güzellikler diliyorum. Doktorlardan çok memnunum, Allah doktorumuzu var etsin. Yüz bin defa teşekkür ederim, doktor olmasa biz olamayız. Çok güzel ilgilendiler, hepsine teşekkür ederim. Sağlık selamet diliyorum. Allah doktorlarımızı daha güzele, daha yükseğe çıkarsın. Allah daha güzel akıl versin, umut versin, güzellikler versin." dedi.