Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkması yasaklanırken, vatandaşlar evlerinde kalarak önlemler almaya devam ediyor.

Vatandaşların ihtiyaçları ise ekipler tarafından karşılanıyor.

VEFA EKİBİ YARDIMA KOŞTU

Iğdır'da yaşayan Turhan Alay, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayınca kayısı ağaçlarının ilaçlanması için yardım istedi.

Kalp hastası olan Alay'a, öğretmen İzzettin Bayat ile aynı köyde yaşayan 2 gençten oluşan Vefa ekibi yardım etti.

Iğdır'da çiftçinin ağaçlarını Vefa ekibi ilaçladı ViDEO

150'YE YAKIN AĞAÇ İLAÇLANDI

Bahçedeki 150'ye yakın ağaç, öğretmen Bayat ve gençlerin yardımıyla ilaçlandı.

Havaların ısınmasıyla birlikte kayısı ağaçlarının ilaçlama zamanının geldiğini belirten Turhan Alay, Vefa Grubu'na teşekkür etti. Alay, "İkisi erkek üç çocuğum var. Erkekler yurt dışında. Kayısı ağaçların ilaçlanması gerekiyordu. Vefa Grubu’na teşekkür ederim, beni bu yükten kurtardılar." dedi.