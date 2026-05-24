Iğdır’da insan ticareti suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı

Emniyet ekiplerinin firari suçlulara yönelik operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda Iğdır’da başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

2 ŞÜPHELİ TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPMAYA ÇALIŞIRKEN TESPİT EDİLDİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Dilucu Kara Hudut Kapısı görevlilerince firari suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan 2 şüpheli, Iğdır’daki Dilucu Kara Hudut Kapısı’nda tespit edildi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda Y.E. ve A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şahısların, insan ticareti suçundan firari oldukları ve çeşitli suçlardan arandıkları belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aralık Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.