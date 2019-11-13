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Iğdır'da kaçakçılara operasyon

Iğdır'da özel harekat timlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi.

AA | 13.11.2019 - 01:50..
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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince kaçakçılara yönelik kent merkezindeki Yeraltı Çarşısı'nda bulunan iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Özel harekat destekli kaçakçılık operasyonu VİDEO

ELEKTRONİK EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

Aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu 250 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen çeşitli markalarda 493 cep telefonu, 27 bilgisayar ve tablet, 7 bin 575 cep telefonu aksesuarı ile yedek parça ve 97 farklı çeşitlerde elektronik eşya ele geçirildi.

Iğdır'da kaçakçılara operasyon

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Faturasız ve kayıt dışı olduğu belirlenen malzemeleri bulunduran 50 kişi ve iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatılırken ele geçirilen malzemeler ise polislerce el konularak, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Iğdır'da kaçakçılara operasyon

Iğdır'da kaçakçılara operasyon

Iğdır'da kaçakçılara operasyon

Iğdır'da kaçakçılara operasyon

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