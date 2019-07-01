taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6942
Euro
6.4554
Altın
1388.4
Borsa
99166.59
Gram Altın
254.116

Iğdır'da kayısı fosili bulunduğu iddia edildi

Iğdır'da bu yıl ikincisi düzenlenen kayısı festivalinde, kentte geçen yıl bulunan ve kayısıya ait olduğu ileri sürülen fosilin tanıtımı yapıldı.

AA | 01.07.2019 - 11:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Iğdır'da bu yıl ikincisi düzenlenen kayısı festivalinde, kentte geçen yıl bulunan ve kayısıya ait olduğu öne sürülen fosil sergilendi.

FESTİVALDE TANITILDI

Kentin ilk yerleşim yeri olan Sultanabant bölgesi ve Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı Kalesi olarak bilinen bölgede, geçtiğimiz yıl arkeolojik çalışma yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin ören yeri tespiti sırasında bulunan ve "kayısı fosili" olduğu iddia edilen fosil, belediye tarafından düzenlenen Geleneksel Kayısı Festivali'nin üçüncü gününde açılan stantta tanıtıldı.

Iğdır'da kayısı fosili bulunduğu iddia edildi

"KAYISININ ANAVATANI IĞDIR'DIR"

Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Iğdır ile Malatya arasında yıllardır kayısı yarışı olduğunu aktardı. Akkuş, Iğdır'da geçen yıl kayısı fosili olduğuna inandıkları fosile rastladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Elimizde bulunan fosil, kayısının anavatanının Iğdır olduğunu ispatlamaktadır. Bu kayısı, Iğdır'ın ilk yerleşim yeri olan Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı Kalesi ve eski adı Sultanabant olan yerleşim yerinde bulunmuştur. Bu fosilin karbon yaşının araştırılıp kayısının anavatanın Iğdır olduğunun, bilim insanlarınca tescil edilmesini istiyoruz." dedi.

Iğdır'da kayısı fosili bulunduğu iddia edildi

"KARBON YAŞI TESPİT EDİLSİN"

Iğdır Belediye Meclis Üyesi Yusuf Abay da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Erhacı köyündeki ören yerleriyle ilgi bir çalışma yapmak üzere bir ekip geldiğini anlatarak, "Erhacı Kalesi'nde çalışma yapan ekibe ben de rehberlik yaptım. Çalışma sırasında bulduğumuz bu kayısı fosilinin önce taş olduğunu düşündük, daha sonra yaptığımız incelemede kayısı fosili olduğu anladık. Ben de bir kimyagerim, bunun karbon yaşı tespit edilirse kaç yıllık olduğu anlaşılır." şeklinde konuştu.

Iğdır'da kayısı fosili bulunduğu iddia edildi

Festivale gelenler de fosile ilgi gösterdi.

Iğdır'da kayısı fosili bulunduğu iddia edildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'de patlama meydana geldi

KKTC'de patlama meydana geldi

153
Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

322
İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

64
Erdoğan: Trump'tan S-400 için yaptırım duymadım

Erdoğan: Trump'tan S-400 için yaptırım duymadım

175
John Obi Mikel, Trabzonspor'a transfer oldu

John Obi Mikel, Trabzonspor'a transfer oldu

42
İstanbul'un trafik yoğunluğunda son durum

İstanbul'un trafik yoğunluğunda son durum

58
Fenerbahçe, Rodrigues'i kiralıyor

Fenerbahçe, Rodrigues'i kiralıyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir