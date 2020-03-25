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Iğdır'da korona şüphelisi adam hastaneden kaçtı

Yurt dışından gelen ve karantinaya alınmak istenen adam, hastane yakınında bulunan şantiye alanında yakalandı.

İHA | 25.03.2020 - 12:13..
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Iğdır'da, yurt dışından gelen bir adam, Iğdır Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi üzerine karantinaya alınmak istendi.

HASTANEDEN KAÇTI

Virüs belirtileri gösteren şahıs izole edilmiş alana alınacağını öğrenince, hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı.

Iğdır'da korona şüphelisi adam hastaneden kaçtı ViDEO

ŞANTİYE ALANINDA YAKALANDI

Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.

Iğdır'da korona şüphelisi adam hastaneden kaçtı

Iğdır'da korona şüphelisi adam hastaneden kaçtı

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