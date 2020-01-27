taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9491
Euro
6.5578
Altın
1581.22
Borsa
121461.65
Gram Altın
301.933
Bitcoin
51105.62

Hırsızlar 17 bin lira değerinde olan sigaraları çaldı

Iğdır'da, gece geç saatlerde bir marketin camını kırarak içeriye giren hırsızlar, sigaraları çalıp olay yerinden kaçtı.

İHA | 27.01.2020 - 10:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Iğdır merkez Söğütlü Mahallesi'nde, Selahattin Kaynar'a ait olan markete gelen hırsızlar, güvenlik kamerasının yönünü değiştirdikten sonra marketin camını kırarak, rafta bulunan bütün sigaraları çaldılar.

DÜKKAN SAHİBİ POLİSE HABER VERDİ

Markete gelen Selahattin Kaynar, camlarının, kapılarının kırıldığı ve sigaralarının çalındığını görünce olayı polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızların iş yerinde bulunan kameraların yönünü çevirerek camı kırarak içeri girdiklerini tespit etti. Polis çevrede bulunan iş yerlerinin kameralarını incelemeye aldı.

Hırsızlar 17 bin lira değerinde olan sigaraları çaldı ViDEO

Hırsızlar 17 bin lira değerinde olan sigaraları çaldı


''17-18 BİN TL ZARARIMIZ VAR''

Marketi soyulan Selahattin Kaynar, "Gece yarısı 02:50 ile 03:30 arası hırsızlar camı kırıp içeri giriyorlar. Bütün sigaraları toplayıp aşağı yukarı 4 poşete koyup kırdıkları camdan çıkıp gidiyorlar. Dışarıda bulunan güvenlik kameralarını da bir demir parçası ile kırıyorlar. Sattığımız sigaraların hepsi faturalı tekel sigaralardı. Her kolinin tanesi yaklaşık 90 ile 95 TL arasındaydı. Maddi yönden çok zarara girdik, yaklaşık olarak 17 bin ile 18 bin TL zararımız var.” dedi.

Hırsızlar 17 bin lira değerinde olan sigaraları çaldı

''BU SOKAKTA BEKÇİ YÜZÜ GÖRMEDİK''

Sokaklarında bir bekçi bile görmediğini belirten Kaynar, ”Devletimiz buraya bekçi tayin etmiş ama daha bir tane bekçi yüzü görmedik. Buraya bir tane bekçi bile vermeyip hepsini vali yoluna vermişler. Bu bölgede bir tane bekçi bile bir saat burada görünse bu hırsızlar için caydırıcı olur. Hırsızlar bu olayı burada tekrarlamaya devam edecekler. Çünkü buraları gece sahipsizdir. Biz esnaflar olarak korku içinde yatıp kalkıyoruz. Gece bazen dükkâna geliyoruz. Buraya bekçi verilse bu şekilde olmaz.” dedi.

Hırsızlar 17 bin lira değerinde olan sigaraları çaldı

Hırsızlar 17 bin lira değerinde olan sigaraları çaldı

İlginizi Çekebilir
Provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ’daki depreme yönelik provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında TCK’nın 213. ve 301. maddeleri kapsamında soruşturma başlattı.
Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı
Karaköprü ilçesinde seyir halinde ilerleyen askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 4 asker, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da yaşayan Dilara, deprem anını anlattı
Evleri depremde hasar gören ve çadırda kalarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan 13 yaşındaki Dilara Korkut, "Çatıdan kafamıza taşlar düşmeye başladı." dedi.
Şırnak'ta terör operasyonu: 6 tutuklama
Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 18 kişiden, 6'sı tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

303
Vuhan ölü bir şehre döndü

Vuhan ölü bir şehre döndü

141
İzmir'de koronavirüs şüphesi

İzmir'de koronavirüs şüphesi

240
Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

47
Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

20
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

89
Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir