Iğdır merkez Söğütlü Mahallesi'nde, Selahattin Kaynar'a ait olan markete gelen hırsızlar, güvenlik kamerasının yönünü değiştirdikten sonra marketin camını kırarak, rafta bulunan bütün sigaraları çaldılar.

DÜKKAN SAHİBİ POLİSE HABER VERDİ

Markete gelen Selahattin Kaynar, camlarının, kapılarının kırıldığı ve sigaralarının çalındığını görünce olayı polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızların iş yerinde bulunan kameraların yönünü çevirerek camı kırarak içeri girdiklerini tespit etti. Polis çevrede bulunan iş yerlerinin kameralarını incelemeye aldı.

Hırsızlar 17 bin lira değerinde olan sigaraları çaldı ViDEO







''17-18 BİN TL ZARARIMIZ VAR''

Marketi soyulan Selahattin Kaynar, "Gece yarısı 02:50 ile 03:30 arası hırsızlar camı kırıp içeri giriyorlar. Bütün sigaraları toplayıp aşağı yukarı 4 poşete koyup kırdıkları camdan çıkıp gidiyorlar. Dışarıda bulunan güvenlik kameralarını da bir demir parçası ile kırıyorlar. Sattığımız sigaraların hepsi faturalı tekel sigaralardı. Her kolinin tanesi yaklaşık 90 ile 95 TL arasındaydı. Maddi yönden çok zarara girdik, yaklaşık olarak 17 bin ile 18 bin TL zararımız var.” dedi.

''BU SOKAKTA BEKÇİ YÜZÜ GÖRMEDİK''

Sokaklarında bir bekçi bile görmediğini belirten Kaynar, ”Devletimiz buraya bekçi tayin etmiş ama daha bir tane bekçi yüzü görmedik. Buraya bir tane bekçi bile vermeyip hepsini vali yoluna vermişler. Bu bölgede bir tane bekçi bile bir saat burada görünse bu hırsızlar için caydırıcı olur. Hırsızlar bu olayı burada tekrarlamaya devam edecekler. Çünkü buraları gece sahipsizdir. Biz esnaflar olarak korku içinde yatıp kalkıyoruz. Gece bazen dükkâna geliyoruz. Buraya bekçi verilse bu şekilde olmaz.” dedi.