Iğdır'da öğretmenler günde 400 maske dikiyor

Iğdır'da Besti Aydeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve personeli, sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Gönüllü öğretmenler ile okul personelinin, yoğun mesai harcayarak günde ürettiği 400 maske, bölgede ihtiyaç duyulan hastanelere gönderilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Milli Eğitim Müdürlüğü camiasının sağlık çalışanlarına destek olmak adına çalışma yürüttüğünü söyledi.

GÜNLÜK 400 MASKE ÜRETİLİYOR

Maske üretiminin 11 kişilik ekiple gerçekleştirildiğini ifade eden Gönen, "Okul müdürümüzle yaptığımız istişare neticesinde maske üretimine karar verdik. Bu manada 4 moda tasarımcısı öğretmenimizin gözetiminde öğretmen ve çalışanlarımızla birlikte şu anda günlük 400 maske üretiyoruz. Bunu hızlandırarak günlük 1500'e çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün dayanışma günü, biz de Milli Eğitim camiası olarak bu noktada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.