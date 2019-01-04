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Iğdır'da saldırı: Bir asker şehit, 2 asker yaralı

Türkiye-İran sınırında, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

AA | 04.01.2019 - 09:35..
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Iğdır'ın Aralık ilçesi Emince köyü mevkisindeki İran sınır hattında, 02.30 sıralarında, Bülent Aydın Hudut Karakolu "Lego 8" kule bölgesinde yaya devriye görevi icra eden 10 kişilik Hudut Özel Harekat Komando Timi'ne, sınırdan sızan 8-10 kişilik terörist grup tarafından roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

BİR ASKER ŞEHİT

Ateş sonucu bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

BİR TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerinde sabah saatlerinde inceleme yapıldığı, bir teröristin sazlık alanda öldürüldüğünün, en az ikisinin yaralı olarak örgüt mensuplarınca sınırın diğer tarafına taşındığının tahmin edildiği belirtildi.

Yaralı askerlerin Iğdır ve Aralık devlet hastanelerine kaldırıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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