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Iğdır’da seçim iptali başvurusu onaylanmadı

MHP'li Belediye Başkan adayı İsa Yaşar Tezel’in 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin Iğdır’da iptal edilmesi için başvurusu ret yanıtı aldı.

Haber Merkezi | 07.04.2019 - 06:40..
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Cumhur İttifakı adayı İsa Yaşar Tezel, MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman ve parti avukatı Özcan Günsoy'un İl Seçim Kuruluna, Iğdır'da seçimin iptal edilerek yeniden yapılması yönündeki başvurusu reddedildi.

Iğdır'da yapılan seçimlerde şaibe olduğunu iddia eden Tezel, Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi vermiş, kurul ise 70 sandığın yeniden sayılmasını kararlaştırmıştı.
Bu karar üzerine yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP'li aday Tezel ise 20 bin 733 oy almıştı.

Iğdır’da seçim iptali başvurusu onaylanmadı

SEÇİMİN İPTALİ YÖNÜNDE BAŞVURULMUŞTU

Başkan adayı İsa Yaşar Tezel bu kez MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman, parti avukatı Özcan Günsoy, parti üyesi Dadaş Yatlı ile İl Seçim Kurulu'na giderek seçimin iptali yönünde başvuru yapmıştı

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