taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

Iğdır'da şehit annesinden yürek yakan sözler

İran sınırındaki çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı’nın cenazesi, memleketi Tokat’ta toprağa verildi.

İHA | 02.06.2019 - 15:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Ulaştırma Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı’nın (26) cenazesi,  baba ocağına getirildi.

"DAHA ASKER ANALARI AĞLAMASIN"

Şehidin babası Bekir Alıcı, oğulları Nafi ile Oğuz’un yardımıyla ayakta durmaya çalıştı. Şehidin annesi Yeter Alıcı’nın ise koluna, kızı Sümeyye Çakır girdi. Şehit oğlunun üniformasını giyen anne, “Bayrak inmesin, ben seni şehit verdim. Güle güle git yavrum. Daha asker anaları ağlamasın.” diye konuştu.

"VATAN SAĞ OLSUN"

Baba ocağında helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Büyük Cami'ye getirildi. Musalla taşına konulan oğlunun fotoğrafına sarılan anne Alıcı, “Vatan, bayrak sağ olsun yavrum. Daha anneler ağlamasın. Ellerine ben seni gönderirken kına yakmıştım geri dönersin sanmıştım. Gözlerimden yaş çıkmaz oldu. Göz pınarlarım kurudu bir günün içinde. Şehit olmandan gururluyum. Yavrum analar ağlamasın, vatan bölünmesin.” diye ağıtlar yaktı.

Şehit annesinin yürek yakan sözleri

CENAZEYE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına; Tokat Valisi Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Jandarma Garnizon Komutanı Albay Rifat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin iki ağabeyi, babalarının yanında saf tuttu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB Başkanlığı için 3 firmanın son anketleri yayınlandı

İBB Başkanlığı için 3 firmanın son anketleri yayınlandı

654
İsmail Erdem TFF yönetimine girdi

İsmail Erdem TFF yönetimine girdi

174
Bakan Varank'ın sahur davetinde Binali Yıldırım sürprizi

Bakan Varank'ın sahur davetinde Binali Yıldırım sürprizi

179
El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

61
Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti

Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti

95
İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul için yağış uyarısı

17
Iğdır'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Iğdır'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir