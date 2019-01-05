Iğdır'da şehit düşen asker için cenaze töreni düzenlendi

Gülben Ergen, kendisini ve çocuklarını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Yeşim Salkım hakkında suç duyurusunda bulundu. Gülben Ergen, Salkım’ın ‘O kadını bitireceğim’ mesajını delil olarak gösterdi.

Trabzon ve İstanbul'da FETÖ/PYD adlı terör örgütüne yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken örgütün Erzurum Bölge Abisi yakalandı.

Bir saatin peşinde Vancouver’a kadar gidilir mi? Evet, gece hayatının ve kafelerin vazgeçilmez adresi Gastown’a sırf buharlı saatin önünde fotoğraf çekilmek için gidiliyor.

PKK'nın eski sözcüsü Talal Silo, PKK'nın Suriye kolu YPG ile Esad rejimi arasındaki bağdan bahsetti ve "PKK elebaşları Suriye pasaportuyla dünyayı geziyor" dedi.

1 Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı konuşmada bir dönemin çok konuşulan konusu Pelikan Dosyası'nı ele aldı. Davutoğlu "Pelikancıları biliyorum" dedi.

2 Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok Emeklilikte yaşa takılanlar için açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Biz Demirel'in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada." ifadelerini kullandı.

3 Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek ABD'de hapis tutulan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ceza artırım işlemini mahkeme geri çekti. Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek.

4 Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

5 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı Mardin'de temaslarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Polis Özel Harekatlar'a akşam namazı kıldırdı.

6 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye 9. sırada yer aldı. Liderliği Amerika çekerken, ikinci sırada Rusya var.