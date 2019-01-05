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Iğdır'da şehit düşen asker için cenaze töreni düzenlendi

Iğdır Aralık'ta PKK saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse Gaziantep'de son yolculuğuna uğurlandı.

AA | 05.01.2019 - 14:29..
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'ndan alınan Ahmet Furkan Köse'nin naaşı, tören için Nizip ilçesine bağlı Bahçeci Mahallesi'ne getirildi. Bu sırada gözyaşı döken şehidin dedesi Ökkeş ve kardeşi Yunus Köse'yi, askeri personel teselli etti.

Törende şehidin ninesi Elif Köse, tabuta sarılarak "Evladımı şehit verdim gururluyum, mutluyum. Vatan sağ olsun." dedi.

1 ASKER ŞEHİT OLMUŞ, 2 ASKER YARALANMIŞTI

İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazına, şehidin akrabalarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Şefik Atak, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan ile silah arkadaşları ve yakınları katıldı.

Iğdır'da şehit düşen asker için cenaze töreni düzenlendi

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye-İran sınırında terör örgütü PKK mensuplarınca dün düzenlenen saldırıda, Köse şehit düşmüş, 2 asker yaralanmıştı.

Iğdır'da şehit düşen asker için cenaze töreni düzenlendi

Iğdır'da şehit düşen asker için cenaze töreni düzenlendi

Iğdır'da şehit düşen askerin dramı haberi
Iğdır'da şehit düşen asker için cenaze töreni düzenlendi

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