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Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

Iğdır'da dün şehit olan Ahmet Furkan Köse'nin, askere gittikten 3 gün sonra ailesinin eniştesi tarafından katledildiği ortaya çıktı.

İHA | 05.01.2019 - 09:13..
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Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

Gaziantepli Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse, Iğdır’ın Aralık ilçesi Emince köyünde İran sınır hattı bölgesinde devriye görevi yapan Özel Harekat Komando birliklerine yönelik terör saldırısında şehit düştü.

Şehidin Gaziantep’in Nizip ilçesi Bahçeli Mahallesi’ndeki yakınlarına acı haber ulaştı. Şehidin baba evine ve mahalleye Türk bayrağı asıldı. Şehit Köse’nin ailesi ile ilgili acı bir detay da ortaya çıktı.

ASKERE GİTTİKTEN 3 GÜN SONRA AİLESİ KATLEDİLDİ

Şehidin, 20 Haziran 2018 tarihinde cinnet getiren eniştesi Eyyüp Y. tarafından evlerine yapılan baskında ablası Gülşen, babası Bekir ve annesi Gülsen Köse’yi kaybettiği ortaya çıktı. Şehit Uzman Çavuş Ahmet Köse’nin bu olaydan yaklaşık 1,5 ay önce ay önce uzman çavuş eğitimine başladığı öğrenildi. Eğitimlerini tamamlayarak izne çıkan şehit uzman çavuşun, acı olaydan 3 gün önce göreve başlamak için ailesinin yanından ayrılarak tekrar görev yaptığı Iğdır’ın Aralık ilçesindeki Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığına döndüğü ortaya çıktı.

Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

AİLESİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Acı haberin ardından şehidin köydeki dayısı ve diğer yakınları yasa boğuldu. Şehidin çok sevdiği annesi, babası ve ablasının yanına defnedilmesi için aynı mezarlıkta yer açıldı. Şehidin naaşı, baba evinin yakınındaki mahalle mezarlığında annesi, babası ve ablasının yanına defnedilecek.

ARKADAŞLARI MEMLEKETİNE UĞURLADI

Öte yandan yakın akarabaları olmayan şehit Köse'nin naaşını arkadaşları memleketi Gaziantep'e götürdü.

Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

Şehidin ablası

Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

Şehidin annesi

Iğdır'da şehit düşen askerin dramı


Şehidin babası

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