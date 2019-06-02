Iğdır'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Türkiye-İran sınırının Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile sınırdan geçmek isteyen bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

3 ŞEHİDİMİZ VAR

Çatışmada ilk önce 2 asker şehit oldu, biri ağır 5 asker yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, şehit sayısı 3’e yükseldi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Şehit olan 3 askerimizin kimlikleri belli oldu.

İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Çubuk, İstihkam Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, Ulaştırma Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı.