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Iğdır'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Sınırda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Haber Merkezi | 02.06.2019 - 08:59..
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Iğdır'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Türkiye-İran sınırının Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile sınırdan geçmek isteyen bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

3 ŞEHİDİMİZ VAR

Çatışmada ilk önce 2 asker şehit oldu, biri ağır 5 asker yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, şehit sayısı 3’e yükseldi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Şehit olan 3 askerimizin kimlikleri belli oldu.

İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Çubuk, İstihkam Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, Ulaştırma Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı.

Iğdır'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

 

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