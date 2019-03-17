taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44565
Euro
6.17
Altın
1302.32
Borsa
103304.05
Gram Altın
228.063

Iğdır'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 13 şüpheli yakalanırken, 3 kişi de aranıyor.

AA | 17.03.2019 - 10:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2015 yılının Ağustos ayında Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları engellemeye çalışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Yapılan çalışma sonucu sözde "canlı kalkan" çadırı kurarak Ağrı Dağı bölgesinde "güvenlik güçlerinin operasyonlarına engel olmak" suçundan eski Tuzluca belediye başkan yardımcısı Neşegül Can, DBP İl Eş Başkanı Şemam Kalkan, HDP belediye meclis üyeleri Mehmet Sadık Aras, Yener Akarslan ve Ahmet Karaca, HDP'nin belediye meclis üyesi Adayı Halis Güney, eski HDP il genel meclisi üyeleri Kemal Tuğran ve Mehmet Sıddık Kırang, DBP yöneticisi Abdulselam Çekim, HDP Tuzluca ilçe yöneticisi Abdullah Tosun, eski DBP il başkanı Kemal Kum, eski DBP Tuzluca ilçe başkanı Alican Calayır ile HDP üyesi Nuri İlkin gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Aynı soruşturmayla ilgili 3 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tekerlekli sandalyedeki eşini korurken şehit oldu

Tekerlekli sandalyedeki eşini korurken şehit oldu

73
Aşırı sağcı Yiannopoulos'a Yeni Zelanda yasağı

Aşırı sağcı Yiannopoulos'a Yeni Zelanda yasağı

35
Hacı Sabancı yeni halinden memnun

Hacı Sabancı yeni halinden memnun

11
Uzman çavuş, eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti

Uzman çavuş, eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti

28
İngiltere’de Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili operasyon

İngiltere’de Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili operasyon

6
Ahmet Ağaoğlu CAS yorgunu

Ahmet Ağaoğlu CAS yorgunu

18
Fransa'da yağmalama olaylarına polisler de karıştı

Fransa'da yağmalama olaylarına polisler de karıştı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir